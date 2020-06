Insändare: Det borde vara lättare att få tag på säsongsarbetare

Du skriver om avsaknad av fakta. Det är märkligt att det saknas tillgång till arbetare här i Sverige till skogsskötsel och andra säsongsarbeten. Fakta är ju att vi i dag är så många fler arbetsföra i vårt land än under tidigare år, vi är ju en så mycket större befolkning i dag. Fakta är också att tidigare var det en ära, självklarhet och merit och en hjälp till försörjning när man blev erbjuden olika former av arbeten, oavsett svett, myggbett, muskelvärk, väderlek och liknande. Men i dag har man tillgång till olika former av bidrag, oavsett om man betalat skatt eller inte. Alldeles för lite krav ställs om man ställer upp på jobberbjudande eller inte, och självklart är det ett stort vinstintresse som ligger i att anlita utländska säsongsarbetare.

Fakta är dessutom att de inte betalar skatt i Sverige, och att skogsbolag och liknande inte behöver betala arbetsgivaravgifter eller andra sociala pålagor. Fakta är att man inte behöver ha fackföreningars åsikter om arbetsförhållanden. Sedan har vissa av dessa säsongsarbetare egenheter för sig, där de bland annat skräpar ner rejält på sina boplatser. Renhållning av detta behöver inte arbetsgivarna stå för. Så med tanke på vår befolkningsökning och rådande arbetslöshet ska det i dag vara mycket lättare att få tag på säsongsarbetare bland människor som bor här i vårt land.

lassE