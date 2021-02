Insändare: Det borde vara självklart att hjälpa hemtjänstkunderna

Om jag var biträdande sektorschef på Välfärd Gävle så skulle jag tycka det var självklart att hemtjänstpersonal får hjälpa kunder som inte kan boka in coronavaccinering själv via internet eller telefon. Det är förhoppningsvis en engångsföreteelse och corona skall vi väl ändå bekämpa gemensamt. Tänk på vilken arbetsmiljövinst det kan bli för er personal. Hur ska den som har hemtjänst, inte kan boka in en coronavaccinering och saknar anhöriga som kan hjälpa till med det bete sig? Att hänvisa till senare läkarbesök som Region Gävleborg gör visar ju att de själva inte tar coronavaccineringen på allvar.

Sorgligt men sant