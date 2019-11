Insändare: Det enda vettiga är att ta bort hållplatsen

Nyligen inträffade två tragiska olyckor samma dag i anslutning till hållplats Höjersdal. Tyvärr så är det inte förvånande att det händer olyckor vid denna plats. Hållplatsen ligger i direkt anslutning till en högt trafikerad korsning, det finns inga övergångsställen på platsen och det verkar råda oklarhet om omkörningsförbudet gäller ett stillastående fordon (som en buss).

Det diskuteras nu olika åtgärder för att förbättra säkerheten, men det enda vettiga alternativet är att ta bort hållplatsen helt och hållet. Det är bara ett par hundra meter till Andersbergs centrum och lika långt till hållplatsen Ramna.

Vi bor själva i Höjersdal och även om vi har närmare till hållplatsen Höjersdal än till Ramna så väljer vi alltid att gå till Ramna eftersom det är ett säkrare alternativ än att hamna i kaoset vid korsningen mellan Skogsmursvägen och Murmästargatan.

Hållplatsen Ramna har en bra utformning, i vart fall i riktningen in mot centrum. Här kan bussarna köra in i en ficka och släppa förbi andra fordon och som gående kan man lätt gå i vägtunneln under vägen för att slippa passa sig för förbipasserande fordon.

Risken är väl att kommunens trafikplanerare av prestige väljer att laborera med andra lösningar eftersom man redan har investerat ganska mycket i hållplats Höjersdal, bland annat med att bygga cykelställ som aldrig används.

Bure