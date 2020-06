Insändare: Det finns ingen information någonstans

Jag vet att inget är som innan coronan kom. Men det måste ändå finnas rutiner och omtanke i vissa frågor. Mina föräldrar tillhör den tysta snälla generationen som är tacksam för det man får. Som lider i tysthet, men sätter sin egen hälsa på spel.

För två månader sedan blev de uppringda och man berättade att avlastningsboendet som min mor är på enligt uppsatt schema stängde. Pang, bara så!

Sedan dess har intet hörts. Det finns ingen information någonstans runt vare sig stängning eller om det ska öppna igen.

Av olika anledningar så har man ju blivit beviljad avlastning. Ingen har hört av sig och pratat med dom om hur det går. När kommer man att öppna avlastningen igen? Orkar de? Vem tar ansvaret för att informera dom om vad som händer?

Ingen från kommunen verkar veta ens när jag ringer och frågar. Det finns ingen information eller omtanke alls runt familjer som har beviljats avlastning.

Snälla, ta personlig kontakt med och informera om hur planerna ser ut. Personerna som behöver avlastningen kanske orkar bättre om dom vet hur länge avlastningen inte är ett alternativ. Eller får en möjlighet till någon form av avlösning. Finns svar på frågorna?

Maria

Svar direkt:

Hej Maria

Tack för dina synpunkter. Jag beklagar att du känner att din mor och far inte fått tillräcklig information kring läget gällande avlösningsvistelse. På grund av hög risk för smittspridning av coronaviruset beslutade kommunen i början av mars att tillfälligt stänga avlösningsboendet, i samband med detta informerades samtliga kunder om läget. I väntan på att avlösningsvistelse åter ska bli möjligt finns möjlighet att ansöka om andra former av avlösningsinsatser, kontakta Välfärd Gävles biståndshandläggare via Gävle kommuns kundtjänst, 026-17 80 00.

Till Gävle kommuns Stödlinje corona kan personer i riskgrupp ringa och få hjälp och stöd i olika former som kan göra vardagen i pågående pandemi lite lättare, hit kan man också ringa för att bara prata en stund om man känner sig orolig. Numret till Stödlinje corona är 026-17 87 00.

Vänligen

Carina Wohlmer

Verksamhetschef Myndighetskontoret,

Välfärd Gävle, Gävle kommun

026-17 87 39