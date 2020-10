Insändare: Det finns sätt att slippa frågor om cookies

Svar till IT-nybörjare: Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en sajt på internet. Innehållet i en cookie används av sajten för att se om du besökt dem tidigare och se hur du navigerar på sidan vid ett besök. Vissa cookies är temporära och har ett utgångsdatum. När en viss tid passerat så raderas din cookie, vilket är anledningen till att du ibland måste godkänna cookies flera gånger på vissa sajter.

Det var en lagändring, känd som cookielagen som gjorde att man nu måste hålla på och klicka i olika fönster att man godkänner cookies. Som konsumenter fick vi bättre kontroll, men det upplevs av de flesta som ett jäkla otyg.

Tack och lov så finns det hjälp att få genom att installera ett tillägg till din webbläsare som heter "I don't care about cookies" som gör att dessa cooke-fönster försvinner. Tillägget finns till Chrome, Firefox, Opera och Microsoft Edge. Googla på "I don't care about cookies" plus namnet på din webbläsare. Då dyker rätt länk upp och du kan installera tillägget.

Vill du veta mer om cookies och cookielagen så finns en svensk sida med samlad information som du hittar på www.cookielagen.se

Tony