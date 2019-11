Insändare: Det handlar inte bara om en grad, det handlar om mänsklighetens överlevnad

Replik till "Sansad": Det stämmer att den globala medeltemperaturen ökade med cirka en grad mellan förindustriell tid och nutid. Detta faktum använder "Sansad" för att kunna påstå att vi inte är i ett nödläge. Fakta från forskningen och FN:s klimatpanel IPCC talar ett helt annat språk.

Utan ytterligare åtgärder för att minska växthusgasutsläppen än de som finns på plats idag uppskattar klimatpanelen att resultatet 2100 skulle bli en temperaturökning om 2,5 till 7,8 grader.

Havsytan stiger för närvarande med drygt 0,3 centimeter per år. Den beräknas stiga med mellan 30 och 80 centimeter under detta sekel, och därefter fortsätta att stiga.

Många ekosystem på land och i haven, och de ekosystemtjänster de levererar, har redan förändrats till följd av den globala uppvärmningen.

"Sansad" skriver med all rätt att koldioxid gynnar tillväxten av grödorna och skogen men med ovanstående hotande temperaturstigningar och översvämningar kommer det inte att gå att odla något överhuvudtaget på många områden i världen.

Redan i dag hör vi berättelser från Filippinerna, Sydsudan, Tanzania, Brasilien, Kanada och Costa Rica som handlar om torka och översvämningar. Vi hör också om vad som händer när det inte längre går att lita på att regnen kommer när de brukar komma, när sjukdomar sprids eller saltvatten tränger in i brunnar och förorenar grundvattnet och när skördar förstörs då havsvatten tränger in i bevattningskanaler i kustnära områden. Det händer till exempel i Bangladesh och Vietnam, där de fruktbaraste jordbruksmarkerna finns i deltaområden som nu håller på att hamna under havsvattennivån.

Nej, Sansad", det handlar inte bara om en grads ökning i luften. Det handlar om mänsklighetens överlevnad ifall inte ytterligare åtgärder vidtages. Enligt forskningen är det bråttom. Vi har kanske bara tio år på oss!

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen i Gävle