Insändare: Det kommer att landa i en trygg verksamhet för alla barn

Målet för oss rektorer för förskolan i Ockelbo är att förbättra och utveckla så väl kvalité som utbyggnad av förskolan. Efter avslutad förskoleutredning kommer snart en nyrenoverad och utbyggd Wij förskola stå klar, även om vi inte fick medel till det antal avdelningar som verksamheten behöver. Undertecknad har också under våren haft i uppdrag att göra en utredning om förskolan i Ockelbo 2020-2030. Den ska presenteras för Utbildnings- och kulturnämnden, UKN, i september. För att inte gå händelserna i förväg kan jag inte gå in på detaljer i utredningen men kort säga att det handlar om ytterligare utbyggnad då behov av platser är stort.

När vi i september förra året evakuerade Wij förskola till Kaplansgården inför ut- och ombyggnad kunde vi inte ana att det skulle bli så bra som det faktiskt blev! Lokalerna har fungerat över förväntan och även om utegården är liten så har även den fungerat, tack vare en välplanerad verksamhet av kreativa och kompetenta pedagoger. Att vi ibland gjort utflykter har tvärtom berikat verksamheten och inte känts som något måste. Det är inte heller alltid som vi måste gå över trafikerade vägar på väg till våra utflyktsmål och gör vi det så är det alltid med bemanning utifrån barnens behov.

Den 1 juli förra året fick Ockelbo kommun ta över friförskolan Lilla Jag då privat huvudman beslutat att inte driva verksamheten längre. Kommunen hade då inte möjlighet att placera dessa barn i befintlig verksamhet utan beslut togs att hyra de gamla lokalerna för fortsatt verksamhet. Dessa lokaler har under det gångna året visat på stora brister som vi ser mer osäkra för barnen att vistas i än att någon gång under veckan gå över en trafikerad väg under ordnade former. Utifrån denna situation tog UKN beslut om att flytta ut ur Lilla Jags lokaler. En del av barnen flyttar till Wij förskola och resten till Kaplansgården när Wij förskola står klar i oktober. För barnens trygghet och säkerhet.

Det handlar inte om mindre kostnader eller färre personal, skillnaden blir faktiskt färre barn per pedagog efter flytt. Att ha en-avdelningsförskolor är dessutom sårbart på många sätt och vi får en effektivare verksamhet och tryggare förskola för alla våra barn om det är fler avdelningar. Med de barn som flyttar från Lilla Jag och Ängen kommer för barnen känd personal att flytta med och föregås av välplanerad introduktion/överskolning.

Allt detta informerade ledningen för förskolan om på informationsmöten för er vårdnadshavare den 3/6 samt 17/6. Det du Maktlös förälder kallar karusell kommer att landa i en trygg verksamhet för alla barn som ledningen för förskolan jobbar vidare med att utveckla.

Pia Holmström

Rektor för förskolan i Ockelbo.