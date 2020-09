Insändare: Det som behövs är högteknologi, det vill säga kärnkraft

I en insändare i Gefle Dagblad gör Charlotte Unger Larson, VD för Svensk Vindenergi, det hon är tillsatt att göra – lovordar vindkraften.

De som läser insändaren kan få intrycket att vindkraft är lösningen på framtidens energibehov. Men som så mycket annat när det gäller de så kallade förnybara energikällorna är det långt från sanningen överensstämmande!

Vindkraft och solenergi är intermittenta energikällor, det vill säga ge genererar energi bara när det blåser eller solen skiner. Vad man ska göra en vindstilla, mulen och kylslagen vinterdag verkar inte bekymra dessa "elen kommer och går-entusiaster"!

All vindkraft är subventionerad, antingen via elcertifikat eller andra direkta stöd. Energimyndigheten bedömer exempelvis att för havsbaserad vindkraft behövs ett stöd om sex miljarder kronor per TWh.

IEA (International Energy Agency) har tagit fram en ekonomisk beräkningsmodell för elektricitetens kostnader vilken numer även inkluderar faktorer såsom lagring och backup-alternativ, när det inte blåser eller solen skiner, och helt plötsligt är det andra kostnader för de intermittenta energikällorna jämfört med kontinuerlig energikällor.

Då vindteknologin snart når sitt effektivitetstak sker en utbyggnad på bekostnad av naturen, om "kommer och går-energin" införs.

Vi kommer att behöva mycket mer el och energi i allmänhet, i framtiden om landet ska fortsätta att utvecklas. Tittar man på vindkraften så är den ju bara en modifiering av gamla tiders väderkvarnar. Vad som behövs är högteknologi, det vill säga kärnkraft, energikällor som inte bara fungerar en lagom blåsig sommardag!

Stig Mörtman, Ockelbo