Insändare: Det utbrända kärnbränslet – vem tar över ansvaret när vi är borta?

Tänker på slutförvaringen av förbrukat kärnbränsle. Östhammars kommun har tagit beslut om slutförvaring av förbrukat kärnbränsle eftersom de har rätt berggrund. De ser oerhört kortsiktigt, de ”offrar” sig för att få ett slut på denna segdragna historia.

Svenska staten har försökt med allting så gott som över hela landet för att få någon lämplig kandidat och till slut gav Östhammar med sig. Hur stor ”mutan” var har ännu inte kommit fram.

Östhammars kommun har endast nutiden att ta hänsyn till, hur många arbetstillfällen det inbringar till kommunen just nu och under byggtiden. När allt är klart bör väl någon vakta avfallet under 100 000 år som det talas om. De som har skrivit på hyreskontraktet kommer att dö långt innan dess och behöver inte stå till svars för någonting.

Jag vet då ingen någonstans på jordklotet som har ett så långt hyreskontrakt. Jag vänder mig emot tidsrymden på 100 000 år! Vem i dag levande har någon som helst uppfattning om detta? Bara antaganden och gissningar.

I dag är det år 2020, alltså vår tidräkning började för 2 020 år sedan! De resterande 97 980 åren då? Vem tar över när våra generationer dör ut om några år?

Det här är det absolut ingen i dag levande som vet något om. Det är enbart spekulationer som måste lösas i panik och Östhammars kommun tog på sig det ansvaret.

Alla vet ju trots allt att ingen behöver ta något som helst ansvar för detta eftersom alla är döda om och när något händer. Kanske uran blir ofarligt under tidsrymden. Vem vet?

Copernicus