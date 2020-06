Insändare: Det var korkat att omorganisera Gavlegårdarna

Ja under en period så hade vi ett alliansstyre i Gävle under Lars Beckman M, och ett av alla korkade beslut man genomförde, var att omorganisera Gavlegårdarna i grunden. Det var ett politiskt beslut, och alla politiska beslut har ett syfte. Gavlegårdarna är ett kommunägt bolag, det vill säga vi äger det tillsammans alla vi som bor i Gävle. Ett kommunägt bolag arbetar efter en värdegrund som man som anställd i Gavlegårdarna borde känna till. Om man ändå inte vill arbeta efter den värdegrunden, borde man kanske söka sig till ett annat arbetsområde.

Trött o less

Svar direkt:

Svar till insändare från signaturen ”trött och less” gällande svårigheter att få kontakt med ansvarig på Gavlegårdarna

Hej!

Vad tråkigt att du inte längre känner att det går att få tag på någon ansvarig hos oss på Gavlegårdarna. När vi omorganiserade oss för drygt tre år sedan var syftet precis tvärtom – att göra det bättre för dig som kund. Den nya organisationen, vi kallar den En väg in, innebär att alla ärenden kommer in till oss på samma sätt, via webben eller vårt Kundcentrum. Det här ger oss bättre möjligheter att följa ett ärende och ge återkoppling, även om en medarbetare inte finns på plats för att ge svar.

Omorganisationen gör också att alla ärenden fördelas ut på ett lite annat sätt. Handlar det om utemiljö så går det till den grupp medarbetare som har bäst kunskap och erfarenhet i ämnet. Vår förvaltning är helt enkelt specialiserade på vissa områden och det är där ditt ärende tas om hand. Om man sammanfattar det, innebär förändringen att du som hyresgäst hör av dig till ett ställe, och sedan kontaktas du av rätt personer utifrån vad du behöver hjälp med.

Det är också värt att poängtera att en organisationsförändring av det här slaget initieras och föreslås av vår egen organisation. Vår styrelse informeras om beslutet, men underlaget kommer från det vardagliga arbetet i Gavlegårdarna. Med andra ord är En väg in inte på något sätt ett politiskt beslut. Gavlegårdarnas värdegrund är allmännyttans – vi ska tillhandahålla bostäder, i alla prisklasser och för alla skeden i livet, till alla. Den värdegrunden är inte bara opolitisk, den är också djupt rotad hos våra medarbetare. I över hundra år har vi jobbat för att bidra till att göra ett växande Gävle lite bättre.

Hör gärna av dig om det är något specifikt ärende du är missnöjd med hanteringen kring. Om inte, så hoppas vi att vi lyckats förklara våra tankar kring En väg in.

Vänliga hälsningar

Cathrine Holgersson

VD, Gavlegårdarna