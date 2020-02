Insändare: Du hade kunnat lösa det genom att prata med rökaren

Svar till "Irriterad icke rökare": Efter har läst din text blir jag ganska förvirrad.

När en person sätter sig och tänder en cigarett på en plats där det dessutom är rökförbud låter du alltså din dotter sitta kvar i röken? Och din lösning på problemet är alltså att införa ännu hårdare lagar kring rökning?

Vad tror du egentligen det kommer generera utöver redan införda förbudet 2019? Tror du att hårdare lagföring kommer innebära att "dessa personer" slutar röka? Var finns kommunikationen? Varför pratade du inte med personen och informerade att det var rökförbud och bad personen att flytta sig?

Tycker du att polisen ska rycka ut till perrongen och be personen att sluta röka? Vad är nästa steg, ska du be bilförare att sluta köra på gatan för att din dotter andas in giftiga gaser av bilen?

Mer lagstiftning kommer inte resultera in någon förändring, polisen kan tyvärr inte rycka ut till problem i din vardag som du själv skulle kunna lösa genom en dialog med personen som tar 30 sekunder för dig.

K.P

