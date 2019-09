Insändare: Du har fel om USA:s delaktighet i slaveriet

Kära Uncle Sam, du har tyvärr fel om USA:s delaktighet i slaveriet.

USA bildades 4 juli 1776 genom ett löst statsförbund av 13 brittiska kolonier på östkusten. 1808 verkställdes en ny lag som förbjöd import av slavar.

Efter 1776 och fram till 1865 fortsatte flödet av slavar till USA trots en ny lag och tillgången säkrades ytterligare genom att slavarna reproducerade sig själva, inte sällan under tvång.

Detta fortsatte åtminstone fram till att slaveriet i USA avskaffades i december 1865. År 1790 fans uppskattningsvis drygt 700 000 slavar i USA, år 1860 var de över fyra miljoner.

Självklart har även länderna du nämnde lik i garderoben och har kommit ganska lindrigt undan. Som du beskriver deltog även Sverige i slavhandeln, framför allt under kung Gustav III. Under den andra halvan av 1700-talet skeppade vi primärt slavar till den gamla svenskkolonin Saint-Barthélemy i Karibien. Jag har hört siffror på mellan tio och 50 resor med upp till ett par hundra slavar per skepp och resa.

Det är inte en obestridlig sanning, USA var alltså högst delaktigt i import av slavar och fortsätter tyvärr att behandla sin afroamerikanska befolkning långt ifrån jämlikt på många håll.

Nat Turner