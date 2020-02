Insändare: Du lär inte bli sjuk av att råka andas in ett par andetag rökblandad luft

Svar till "Irriterad icke rökare": Jag och de flesta andra rökare är fullt införstådda med hur skadlig rökning är, både för oss själva och för andra. Jag är högst medveten om att jag luktar illa, får fula tänder, ful hy, ständigt hostar slem, har dålig kondition och löper hög risk att få KOL, cancer, hjärtinfarkt med mera till en kostnad om drygt 20 000 kronor per år.

Kort sagt, jag vill vara rökfri, men det är väldigt svårt att sluta.

Jag vet att folk i min omgivning provoceras, trots att jag alltid ställer mig så avskilt som bara möjligt. Ändå väljer vissa aktivt att gå förbi och hosta demonstrativt, fastän röken blåser åt ett helt annat håll, eller innan cigaretten ens är tänd.

Det finns tyvärr alltid de som inte förstår vanligt hyfs, men de allra flesta tror jag anstränger sig för att inte besvära andra. Själv blir jag provocerad av alla insändare som klagar på rökare generellt, kanske som en alkoholberoende ifall någon skrev "varför vill man gå runt och stinka sprit?"

Passiv rökning, ja, den rök som finns i luften innehåller samma gifter som den rökaren själv andas in, på samma sätt som bilavgaser är lika giftiga oavsett om du andas in dem när du går på trottoaren eller genom att sätta näsan direkt mot avgasröret. Men lyckligtvis utsätts man inte för lika hög koncentration eller frekvens ifall man inte själv röker. Du lär inte bli sjuk av att råka andas in ett par andetag rökblandad luft. Men kanske om du råkar andas in tio andetag, tio gånger om dagen, i tio år.

Irriterad rökare