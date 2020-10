Insändare: Eldrivna flygplan tvingas nog stanna på marken

Att strutsar inte kan flyga vet vi. De är för stora och tunga för det. Men andra fåglar kan liksom flygplan flyga. Deras vingyta räcker för att lyfta deras vikt.

Det gäller dock inte eldrivna flygplan. Deras elmotorer blir förvisso små och lätta. Men de batterier som ska ge dem energi är för stora och tunga. Med passagerare och last kommer de aldrig från marken.

Det konstaterar de mycket erfarna och meriterade flygingenjörerna Patrick Berry och Kenneth Nilsson i Ny Teknik.

För flygplan passar flygfotogen bäst med låg vikt och högt energiinnehåll. Beroende på hur långt de ska flyga har passagerarplan tio-35 procent av sin startvikt som bränsle.

Medelstora plan med runt 150 säten väger cirka 60 ton vid starten. Därav är alltså sex-21 ton bränsle. En genomsnittlig flygning kräver cirka 20 procent bränsle. Det väger cirka tolv ton

Enligt ingenjörerna ger flygfotogen cirka 3,7 kilowattimmar (kWh) energi netto (för själva flygningen) per kilo. Gängse litium/jon-batterier ger ca 0,12 kWh netto per kilo. Flygfotogen ger alltså 30 gånger mer energi per kilo.

Det betyder att ett passagerarplan med 150 platser måste ha 360 ton batterier för en genomsnittlig flygning – sex gånger startvikten.

Ingenjörerna konstaterar: Batteridrivna passagerarflygplan är flygtekniskt omöjliga.

För att fungera i passagerarplan måste batteriernas energikapacitet öka minst 20 gånger. Föga troligt. Eldrivna flygplan tvingas nog liksom strutsar hålla sig på marken.

Tege Tornvall