Insändare: En kommuns företrädare måste vara vaksamma

Antikens greker var som våra vikingar, äventyrslystna och pigga på att ge sig ut och röva och slåss. Iliaden och Odysséen berättar om den klassiska sagohjälten Odysseus, som under en fånig förevändning fann det nödvändig att med ett stort gäng krigare segla från Greklands västkust ända till Troja i Mindre Asien (i våra dagars Turkiet) för att slåss med invånarna. Under tio års belägring misslyckades de dock med att ta sig in i denna stad.

Man kan läsa i de två böckerna att Odysseus både hade smarta rådgivare och tumme med en del gudinnor. En krigslist om en jättestor ihålig trähäst lanserades. Hästen, som förstås byggdes utanför Trojas murar, fylldes med Odysseus och några krigare, och resten av den grekiska flottan låtsades segla iväg men gömde sig bortom en ö i närheten. En av grekerna klädde ut sig till en kvarlämnad slav och talade om för trojanerna att hästen hade byggts som ett offer åt gudinnan Athena. Trojanerna släpade då in hästen i staden, och för att fira grekernas avtåg ställde de till en stor och våt fest.

Medan de sedan sov ruset av sig smög krigarna ut ur hästen och öppnade stadsportarna åt den grekiska hären, som hade återvänt under natten. Och Troja plundrades och brändes. Männen dödades och kvinnorna togs som slavinnor.

Det finns likheter med nutida företeelser. Spinndoktorer, en sorts politiska rådgivare, söker påverka opinionsbildningen. Stater bygger järnvägar eller köper hamnar i andra länder, till och med i andra världsdelar, och får därmed inflytande där. Den trojanska hästen har ersatts av it-mjukvaror som öppnar dörrar för kriminella.

En kommuns företrädare måste vara vaksamma. Att ta emot miljongåvor från storföretag kan försvåra opartiskheten vid framtida transaktioner. Åsa Wiklund Lång i Gävle och Peter Kärnström i Sandviken, arrangera ett seminarium med Sydsvenskans expert Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, innan ni glidit för långt åt Troja-hållet!

Barbro Sollbe