...den som på kvällen onsdag 23/9 eller natten mot torsdag 24 gick in på vår veranda och plockade med sig ett stort rosa bollkryss plus belysningen som stod i krukan en meter från rumsfönstret. Höjden av oförskämdhet, likvärdigt med att gå in i lägenheten och plocka med sig det man vill ha. Grannen hittade en kvist från denna blomma på förmiddagen 24/9 nära Runebergsvägen som går genom Villastaden. Att klampa in så här är brottsligt!

Mitt är mitt