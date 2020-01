Insändare: För att ersätta Ringhals krävs 1 927 nya vindkraftverk

Vd:n för Svensk vindenergi, Charlotte Unger Larson, skriver att majoriteten i Gävleborg vill ha mer vindkraft. Jag tycker detta verkar som en partsinlaga.

Enligt skribenten stöds detta av en undersökning av SOM-institutet. Frågan är vilka som tillfrågats och hur frågorna ställts. Det sägs att det skapas 18 000 arbetstillfällen. Frågan är för vilka.

Mycket av det som byggts i Gästrikland och Hälsingland har gjorts av arbetskraft från andra EU-länder framfö rallt från Östeuropa, enligt en rapport av Oscar Nilsmo och Ludwig Abrahamsson ”En jämförelse mellan vind & kärnkraftverk”.

Kärnkraftverket Ringhals 1 har nu stängts och nummer 2 stängs senare under 2020. De reaktorerna har levererat el under 2017 med 10,13 TWh. Under 2017 hade de vindkraftverk som finns en total installerad effekt av 6 691 MWh.

Om alla dessa vindkraftverk producerat på max under ett helt år skulle detta en total produktion av 58,6 TWh. Dock är det endast 30 procent av installerad effekt som produceras. För att ersätta Ringhals 1 och 2 behövs 1 927 nya vindkraftverk till en yta av 968 kvadratkilometer eller 72 procent av Ölands yta.

Anders Sandin