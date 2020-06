Insändare: Förslaget att dra in kostnadsfria bussresor för pensionärer borde hamna i papperskorgen

Skandal! Det kostar väl elva miljoner att snofsa upp Drottninggatan så som framför allt M begärt det? Det är sällan som budgeten och planerna håller i sådana sammanhang, så förmodligen blir det betydligt dyrare än så. Lägg ner det som påbörjats. Pausa inte, lägg det inte på framtiden. Rätta till en och annan gatsten, byt någon trasig lampa, laga bänkarna, gör gågatan bättre belyst, tillgänglig för handikappade, sätt upp papperskorgar synligt. Det kostar inte många kronor.

Skäms riktigt rejält S och sluta kalla er arbetarparti. Den tiden är längesen förbi.

Att missunna pensionärer fria bussresor under några futtiga timmar mitt på dagen måndag-fredag för att spara in på fel saker, är under all kritik. Bussresorna borde istället vara kostnadsfria när helst pensionärer behöver åka buss och varje veckodag. Glöm aldrig, att det är pensionärerna som har byggt upp vårt land till det vi har i dag och till mycket slit under mycket svåra förhållanden och usel arbetsmiljö och till betydligt blygsammare inkomster än vad ni har i arvoden som lägger fram urusla skrivbordsprodukter som i själva verket, i verkligheten, inte behövs.

Till papperskorgen genast med förslaget att dra in kostnadsfria bussresor för pensionärer. Gör om och gör rätt. Nu.

Lena Palm