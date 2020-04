Insändare: Försök hitta sätt att fira studenten på ett säkert sätt

Det är, helt naturligt, stort fokus på studenten just nu. Elever och deras föräldrar tillsammans med lärare kanske skulle kunna lägga fram ett förslag på hur ett säkert studentfirande skulle kunna se ut. I stället för att klaga och kräva, böna och be, lägg all energi på att presentera ett alternativt firande. Alla måste ju förstå att man inte kan släppa på restriktionerna för en dag. Hur kan man göra utan att tumma på restriktionerna? Det är en viktig tid, klivet in i vuxenvärlden och ett avsked från en lång skoltid. Ett sätt att ta ett vuxet ansvar är ju att fokusera på det allra viktigaste just nu. Varje avgångsklass kan jobba på en plan för hur deras egen student ska se ut. Ett inträdesprov i vuxenvärlden kan man säga. Bli föregångare och föredömen!

Rätt eller fel?