Insändare: Fossilfritt Sverige utan kärnkraft är en utopi!

Fjärde generationens kärnkraft kan rädda klimatet på denna jord. Kärnkraft och vattenkraft står för cirka 90 procent av Sveriges totala elproduktion. Det som blir kvar är de väderberoende kraftslagen som sol och vind.

Att regeringen, miljöpartister samt alla andra så kallade gröna lobbyister förkastar den nya moderna kärnkraften bygger på stor okunskap. Den nya reaktorn IMSR (Integral Molten Salt Reactor) använder inte fast bränsle utan flytande uran upplöst i smält fluoridsalt som fungerar som reaktorns primära kylmedium. Dessutom kan reaktorn inte drabbas av en härdsmälta eftersom bränslet redan befinner sig i ett smält tillstånd.

IMSR dämpar kärnklyvning sänker temperaturen så mycket att operatörerna inte behöver göra något. Det varma saltet smälter en propp under marken som sprids med kärnbränslet så mycket att kedjereaktionen avstannar.

Detta ger säker och effektiv kärnkraft i tusentals år. Reaktorn förbränner 15,3 ton torium för att täcka täcka Sveriges årliga strömförbrukning på 136 TWh vilket motsvarar 3 800 ton uran. Alla urangruvor kan läggas ner i världen. Förekomsten av torium är fyra gånger större än reserverna av uran.

Avfallet från torium är radioaktivt i 300 år medan det använda kärnbränslet från dagens kärnkraft måste deponeras i 100 000 år. Med tanke på slutförvaret i Östhammars kommun tänker jag på framtida rörelser, förändringar, jordbävningar i jordskorpan som kan uppstå om 10-100 000 år i tidsspann. Vad vet vi nu? Inget! Om detta avfall kommer upp i dagen kommer det att kontaminera hela Europa på överskådlig tid. Det blir vår nuvarande regerings arv.

BN-800 reaktorer byggs och planeras i Ryssland, Kanada, USA med flera länder och där frånvaron av långlivat kärnavfall ger ökad säkerhet. I Norge utvecklar företaget Thor Energy keramiska bränslestavar med torium som kan användas och konverteras till dagens kärnkraftverk utan ombyggnad.

Om man ska bygga nya anläggningar tar det bara cirka fyra år tack vare reaktorns modulära design. Storskalig vätgasproduktion görs med stora mängder el och då behövs kärnkraften. Vätgasen är grunden för att tillverka stål utan användandet av kol.

Dagens nedfall av svavel i olika former, koldioxid, tungmetaller med mera kommer från tysk, polsk och andra östeuropeiska brunkolsskördande länder. Där kan vi även räkna in Beneluxländerna, Storbritannien men även lilla Danmark med sina kolkondenskraftverk. All skit kommer med de vanliga sydvästvindarna in över vårt vackra land.

Fossilfritt Sverige utan kärnkraft är en utopi!

Thomas Möller

naturvän