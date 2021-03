Insändare: Från oss skulle aldrig något så undermåligt ha skickats ut

Nu har jag blivit besprutad. På Högskolan i Gävle, i en gymnastikhall från regementets tid. Byggnaden kallas numera Idun (efter den eviga ungdomens gudinna i den nordiska mytologin). Ett litet stick i axeln 9 mars, vaccin av märket Moderna, sitta kvar en kvart efteråt, traska hem. Hittills inga biverkningar – jag jympade obehindrat med TV-Sofia nästa morgon, som vanligt. Stick nr 2 blir efter påsk.

Det var så smidigt. Jag ringde anvisat telefonnummer, lovades bli uppringd om två veckor, vilket också skedde. Då fick jag båda mina datum och tider och ett nytt besked: ”Vi sms:ar en påminnelse samma morgon.”

I påminnelsen från Region Gävleborg stod det exakt så här:

”Hej! Du har ett inbokat vaccination hos Högskolan Gävle Invånare, Lokal Idun Kungsbäcksvägen 47801 76, Gävle kl 14:20 idag. Din tid är ungefärlig och väntetid kan förekomma.”

Den sista meningen är alltså på god svenska, medan den första påminner om någon kod i en halvkass spionfilm.

Jag är rätt hemmastadd på högskolan, men för många torde den märkliga adressen upplevas som förvirrande. Det handlar alltså om 80-90-åriga Gävlebor som ska ta sig till Kungsbäcksvägen 47801! Och högskolans adress och huvudbyggnad är visserligen vid den vägen, men Idun ligger ett bra stycke därifrån.

Efter min vaccinering fick jag ett papper från regionen med mig hem. Där stod hur man bokar sig för dos 2, och i efterhand kunde jag nu läsa att just den kategori som jag av en slump hamnat i, de som bokat tid per telefon efter 16 februari, kunde få sina båda datum och tider samtidigt. Medan andra som bokat via webben eller före detta februaridatum måste krångla på olika sätt.

Under tidigt 1990-tal arbetade jag i informationsenheten i det som då hette Landstinget Gävleborg. Vi var tre personer – informationschefen, en sekreterare/alltiallo och redaktören för tidningen X-trakten (mitt jobb) som i cirka 20 000 ex gick till landstingets personal och politiker.

Vi behärskade det svenska språket och visste en del om hur man sprider relevanta uppgifter. Hade det varit vi i dag, skulle inget så undermåligt skickats ut. Det finns till exempel en användbar tecknad karta över högskolans byggnader, där huset Idun kunde ha markerats.

Barbro Sollbe