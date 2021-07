Insändare: Furuviksparkens vd svarar: Säsongskortsinnehavarna är de enda som får rabatt

Svar till "Vi känner oss lurade av Furuviksparken"

2021 kommer att bli ett annorlunda år både för oss och våra gäster och därför behövde vi av säkerhetsskäl tänka nytt och justera många förfaranden i våra parker.

Vi är mycket måna om att hålla parken öppen på ett ansvarsfullt och omsorgsfullt sätt och vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och riktlinjer överallt. Det innebär att vi bara släpper in ett begränsat antal gäster per dag (i alla Parks and Resorts parker), så att våra gäster alltid ska kunna hålla avstånd.

Eftersom både våra förutsättningar att släppa in gäster, entré- och biljettförsäljningen ser helt annorlunda ut i alla våra parker i år, har vi i år tyvärr ingen möjlighet att erbjuda rabatten som våra säsongskortare normalt får till Parks and Resorts övriga parker. När vi tog fram våra höstkampanjer för säsongskorten hade vi förhoppningen om att vi skulle kunna öppna under relativt normala förhållanden 2021 och då vill vi så klart att våra säsongskortare ska få rabatt till entrén i alla våra parker, ni är våra allra bästa och viktigaste gäster. Men så fort vi insåg att coronarestriktionerna skulle påverka ytterligare en säsong, tog vi bort det erbjudandet i både marknadsföring och i vår kommunikation på webben.

Coronapandemin satte stopp för Furuvik Live och konsertsommaren 2021. På grund av pandemin och restriktionerna har vi inte möjlighet att arrangera konserter för en stående publik framför Stora Scen på det sätt som både vår konsertpublik och artisterna förtjänar. Vi är så klart oerhört glada för att vi ändå kommer kunna bjuda på livemusik under tre kvällar i augusti, om än i mindre format än vi normalt är vana vid. Av säkerhetsskäl och på grund av de rådande restriktionerna, kommer vi endast att släppa in cirka 1 500 sittande gäster per konsert. För att vi överhuvudtaget ska lyckas genomföra dem ekonomiskt, behöver vi sälja separata biljetter till dessa kvällar. Därför kommer inte säsongskorten att gälla för fri entré, men däremot är säsongskortsinnehavarna de enda som får en rabatt, 20 procent rabatt på konsertbiljetten till sig själv och en vän.

Vi har full förståelse för att ni är besvikna över att vi inte kan erbjuda allt fullt ut i år, men vi gör vårt bästa för att alla ska få en både säker och rolig upplevelse hos oss – trots omständigheterna. Vi beklagar att vi inte kan erbjuda er rabatten eller konsertsommaren som ni väntat på och längtat till, men vi ser fram emot ett 2022, då förhoppningen är att vi är tillbaka till ett normalläge och återigen kan erbjuda alla förmåner till våra säsongskortare igen.

Sandra Wilke

vd, Furuviksparken