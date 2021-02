Insändare: Ge alla äldre en fast läkarkontakt

Covid-19-pandemin har avslöjat stora brister i regionens sjukvårdsinsats i förhållande till äldre och andra grupper med större vårdbehov än övrig befolkning i vårt län.

Att äldre och andra grupper boende i särskilda boendeformer nekades sjukhusvård i pandemins inledande skede är välkänt påtalat och förhoppningsvis nu korrigerat.

Däremot kvarstår allvarliga brister i samhällets, kommunernas och regionernas vård och omvårdnadsansvar gentemot särskilt äldre med särskilda behov av stöd.

Problemets kärna finns i det uppsplittrade huvudmannaskap som präglas av ett bristande ansvarstagande på alla nivåer. Alla skyller på alla och alla och ingen tar ansvar för helheten.

I dag finns inga färdiga lösningar på dagens svåra situation som utan verklig förändring kommer bli allt värre när allt fler uppnår ålder där stora vårdbehov uppstår.

Regionens uppdrag i äldrevården är att erbjuda akut och kontinuerlig sjukvård där läkarinsatsen är en avgörande faktor. I denna del är dagens förhållande under all kritik. Läkarinsatsen är låg räknat i tid och under pandemin har den i stora delar varit helt undermålig.

Är då allt läkarnas fel? Inte alls. Felet ligger i stället i verksamhetens ledning och organisation samt främst av allt i att patientansvaret i och med det delade huvudmannaskapet flyttats från hälso och sjukvårdskompetens till politiker och tjänstemän i regionen och kommunerna och deras samarbetsorganisationer, till exempel SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Lärarrollen måste tvärtom förstärkas, särskilt i förhållande till den äldre befolkningen och personer med särskilda behov. Ett fast läkarförhållande måste inrättas.

Alla 65 år eller äldre måste erbjudas en fast ansvarig läkarkontakt där detta ansvar också åtföljs av ökade befogenheter i förhållande till vad läkare och personal kan vara överens om i vårdsituationen.

Den ansvarige läkaren ska vara erfaren specialist, behöver inte alltid vara behandlande men ska vara huvudansvarig för vårdplaneringen och informerad om aktuella förhållanden för den egna patienten.

Genomförandet av en förstärkt läkarroll i förhållande till äldre kräver naturligtvis prioriteringar och ett verkställighets ansvar i regionens ledningsorganisation. Kravlösa förhoppningar som präglat tidigare så kallade husläkarprojekt, duger inte här.

Äldrevården är i kris. Lösningen finns i en starkare läkarroll. Samt att sjukvård får ett större utrymme i framtida budgetar i Region Gävleborg.

Stig Zettlin

Gävle

Jan C Näsholm

Bergvik