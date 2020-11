Insändare: Gör er av med Peter Andersson och satsa på juniorerna

För sex-sju år sedan (jag minns inte exakt) sparkade Brynäs sin dåvarande tränare för att laget efter drygt halva säsongen bara hade spelat ihop 1,23 poäng per match, och ”harvade” i seriens nedre regioner.

In kom ”Bulan” Berglund, och under hans ledning lyckades Brynäs, med viss förstärkning från Bulans moderklubb, komma upp i 1,25 poäng per match under resterande seriematcher. Efter utbyte av delar av laget, lyckades så Brynäs hanka sig fram hjälpligt under ett par säsonger, under Bulans ledning.

Därefter har man under en följd av år ägnat sig åt att sparka tränare, mer eller mindre på löpande band, trots att betydligt bättre resultat har uppnåtts på isen, än vad Bulan åstadkom under sin första säsong i klubben.

Så, inför säsongen 2020-2021, efter läckage i olika medier, och en långtgående ryktesspridning, presenterades till slut en ny hård tränare som en frälsare som under stridsropet ”Det kommer att ta tid” skulle programmera om Brynäs till att åter bli ett vinnande lag.

Samtidigt köpte Brynäs på sig ett antal högt meriterade, men mätta spelare, som effektivt har blockerat alla möjligheter för klubbens egna juniorer att få växa in i SHL–hockeyns tempo, utan att själva visa några som helst prov på skicklighet och erfarenhet.

Och det tog ingen tid alls för ”Messias” att programmera om Brynäs till att spela samma typ av ”grishockey” som under alla år har varit Malmös kännemärke, och Brynässpelarnas besök i utvisningsbåset har blivit mer frekventa än noteringarna i målprotokollet.

Resultatet är att Brynäs i dagens läge, på 13 matcher, har spelat ihop tolv poäng, det vill säga 0,92 poäng per match. Jag kan inte minnas att Brynäs någon gång sedan de gick upp i högsta serien för så där 60 år sedan, har agerat så illa.

Men nu har Brynäs fått en gratismöjlighet i och med att man måste säga upp tio personer på grund av coronapandemin. Se då till att göra er av med ”Messias” från Skåne och återgå till att utveckla de egna juniorerna, så att vi kan få se nya Bäckström, Lindholm, Silverberg, Marklund, Järnkrok, Lindblom med flera! Och att se Brynäs på topp, inte i utvisningsbåset.

Ut med honom!