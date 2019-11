Insändare: Här finns Strömsbros "vita kol" – miljövänlig vattenkraft

Hittade häromåret i kraftstationen en affisch från andra världskriget. ”Det vita kolet” var räddningen för textilfabriken Vävaren när ångkraften hade brist på kol. Fabriken byggdes 1848-50 och var från början utrustad med vattenhjul för maskindriften. Senare under 1800-talet installerades turbiner som drev elgeneratorer. Nuvarande damm byggdes vid samma tid.

Fabriken drevs till början av 1960-talet och driften av turbinerna trappades sedan ned till att endast drivas dagtid, 07-16 måndag till fredag, ej övrig tid eller under semester. Produktionen var 6-7 miljoner kwh per år.

Laxar och öringar fanns enligt utsago i stor mängd in på 1960-talet, sedan försvann de. Orsak? Vet ej, kanske beroende på överfiske i ån, laxfällor i kustbandet eller miljöutsläpp från soptippen vid åns utlopp. Förmodligen en kombination av problem.

Inte orsakat av kraftstationen, nej, absolut inte. Den hade ju drivits sedan 1850-talet.

År 1978 förvärvade Nilsson Kraft anläggningen och började köra kontinuerlig elproduktion, i snitt över fyra miljoner kwh per år under en 25-årsperiod. Det är efter 1978 som lax och öring sakta återkommit till ån och totalt har 150 miljoner kwh producerats under dessa 40 år.

En miljöanpassning har skett för fyra år sedan, konstanden var mellan en och två miljoner kronor, delvis finansierat med naturvårdsbidrag. Idégivare och drivande kraft var en fiskeprofessor vid Karlstad universitet.

Det globala klimatutsläppmålet av koldioxid som man måste ta på allvar, har med dessa 150 miljoner kwh besparat oss 150 miljoner kilo koldioxid ställt jämfört med att man hade producerat denna energi med kol eller olja.

Skulle kraftverket läggas ned förlorar staten och kommunen en massa elskatt, fastighetsskatt, bolagets vinstskatt och arbetstillfällen. Dessutom får kommunen kostnaden att sköta ”dödsboet”.

Beträffande Bernt Mobergs utspel att lax och öring ”gått till” i enorma mängder som han menar beror på att kraftverket varit stängt i ett år. Vad beror det då på att endast 15-20 laxar vandrade upp förra året då kraftverket var avställt?

Dammen däremot har ju bägge åren varit uppdämd och det är tydligen inget problem för fiskvandringen. Varför då riva dammen och sänka nivån uppströms? Vill villaägare med strandtomt och badgäster vid åns badstränder det?

De rekordmånga fiskar som i år gått upp har ju för övrigt tillbringat sina smoltår i ån och utvandrat till havet för fem-åtta år sedan. Förmodligen en del innan smoltgaller kom på plats vid kanalintaget.

De har bevisligen undkommit det Moberg kallar köttkvarnen. De måste ha haft en sagolik tur som överlevt det dödliga hotet...

Nilsson Kraft har för övrigt inget intresse av att avyttra fallrätt och elproduktion utan ser det som en säker, enkel, miljövänlig, koldioxidfri och kulturskyddad elproduktionsenhet. Produktionen kommer att öka eftersom nederbörden blir rikligare i samband med ett mildare klimat.

Så Bernt Moberg kan sluta förhandla med auktoriserade värderingsmän, Gävle kommun, Gävle Energi och fonder, men lyssna gärna på Greta!

Per Nilsson

vd Nilsson Kraft