Insändare: Har frälsaren kommit till stan?

Nu börjar den bästa tiden på året i Gefle! Resten av året trampar vi hockeyentusiaster vatten. Eller vandrar i öknen under en lång sommar. Brynäs går på is. Naturligtvis kan man se ispremiären via Brynäs hemsida. GD hänger på och intervjuar bland annat nye tränaren Peter Andersson, senast i Malmö.