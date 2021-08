Insändare: Helt rätt att bevaka den lokala sporten i första hand

Jag tycker det är helt rätt att GD bevakar den lokala sporten i första hand. GD är en tidning med lokalanknytning och då förväntar jag mig nyheter som också i huvudsak har lokalanknytning oavsett om det är sport eller övriga nyheter.

Jag anser mig vara lite mer än normalintresserad av sport, men vill jag läsa om svenska damlandslaget i fotboll, Messi, Premier Leauge, NHL eller "Hökarängens Skidklubb" så finns det mängder med media som dagligen publicerar nyheter om både nationell och internationell sport.

Vill jag läsa om Brynäs IF, Gefle IF, Sandvikens IF eller SAIK Bandy med mera så vill jag läsa det i GD till exempel där reportrarna har insikt och kontakter med föreningarna. Jag förväntar mig inte helsidor om till exempel de svenska fotbollstjejerna i en lokaltidning, även om de på alla sätt och vis förtjänar det. Jag ser också hellre en helsida i GD om Brynäs IF som engagerar och intresserar många lokalt i Gästrikland än helsidor om OS-laget i hästhoppning. Vill jag läsa om deras fantastiska bedrift så finns det, som sagt, att läsa i mängder av nationell media.

Ska man ge någon kritik så är det väl att ibland går bevakningen på det stora lagen i distriktet ut över de mindre idrotterna som faktiskt också engagerar och intresserar oss. Ibland borde man lyfta fram fler duktiga föreningar och duktiga idrottare från Gävleborg, som komplement till de stora klubbarna.

UJ