Insändare: Högskolan återgår successivt till campus

Högskolans hemsida gällande corona-relaterade åtgärder är uppdaterad och vi följer mycket noga råd och rekommendationer från såväl Folkhälsomyndigheten som regeringen, samt vår regionala smittskyddsenhet. Vi har regelbundna avstämningar.

Att Högskolan i Gävles entréer är låsta för besökare är inte något nytt. Högskolans ledning valde i ett tidigt skede av pandemin att stänga för externa besökare för att minska smittspridningen av Covid-19.

Det har Högskolan kommunicerat via hemsidan och via sociala medier sedan förra våren. Det framgår också tydligt i texten som ligger länkad via Högskolans startsida och som är uppdaterad i början av september.

Från och med första oktober påbörjas en successiv återgång till arbetet för Högskolans anställda. En månad senare blir det en återgång för studenterna som läser en campus-baserad utbildning. Lärare och studenter vill i god tid kunna planera vad som gäller. Ledord för oss är god framförhållning och en successiv, ansvarsfull och planerad återgång. Under hösten kommer vi att prioritera våra anställda och våra studenter. Vi kommer att vänta med att öppna upp för allmänheten och till exempel för externa konferenser. Vi måste även i fortsättningen komma ihåg de allmänna råden om hygien, avstånd och att hålla sig hemma vid symtom.

Vi får nu följa utvecklingen under hösten och förhoppningsvis blir det inte något bakslag i utvecklingen av pandemin. Då hoppas vi kunna öppna upp helt till vårterminen.

Tommy Löfgren

Kommunikationschef

Högskolan i Gävle