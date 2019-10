Insändare: Hur försvarar ni att ungdomar varje år kastas ut från ungdomsverksamheten?

Nu har Brynäs IF nyligen släppt "The Last Game", andra upplagan av sin hållbarhetsrapport vilket är en positiv ambition som förening.

Det som förvånar är det täta samarbetet man har med Unicef och Gävle kommun där man så ogenerat i olika miljöer och inte minst i rapporten ovan uppger sig följa och propagerar för detta med barns rättigheter i form av FN:s barnrättsprinciper och Barnkonventionen, varav den senare blir svensk lag år 2020.

När jag årligen stöter på och hör talas om barn/ungdomar som är 14 eller 15 år gamla och precis blivit utkastade från Brynäs IF:s ungdomsverksamhet så går det kalla kårar genom mig som människa och förälder, tack och lov är min egen son vuxen i dag.

Jag tänker då att den organisation som oblygt gör detta år efter år utan minsta fundering på effekterna hos barn och ungdomar omöjligtvis kan ha läst Unicefs handbok "Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare".

FN:s och Unicefs tydliga definition på barn är: "Varje människa under 18 år räknas som barn, om man inte blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen."

Jag skulle så gärna vilja att Brynäs IF förklarar hur detta årliga spektakel som leder till att Gästriklands distriktslag i hockey blir Brynäs IF:s U16-lag hänger ihop med de värderingar man säger sig ställa sig bakom.

Hur försvarar ni att dessa 14- och 15-åringar inte längre är välkomna i Brynäs IF:s verksamhet och att ett stort antal pojkar i samma ålder rycks upp från sina moderklubbar?

Är det en bra start?

Hockeygubben

SVAR DIREKT:

Hej, ”Hockeygubben”!

Roligt att du läst vår hållbarhetsrapport och ser den som en positiv ambition.

Våra aktiviteter inom den sociala hållbarhetsdimensionen bygger direkt på Barnkonventionen. Bland annat erbjuder vi inom En bra start en kostnadsfri ledarskapsutbildning för framtidens ledare, som fokuserar på fyra artiklar ur Barnkonventionen - för att kunna ha just ett stort fokus på att skapa positiva effekter hos barn och ungdomar.

Det är: Artikel 3 ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”, artikel 12 ”Barns rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet”, artikel 28 ”Barns rätt till utbildning” och artikel 31 ”Barns rätt till lek, vila och fritid.”

Vårt sociala hållbarhetsarbete innefattar även sporten. Där utgår Brynäs IF tillsammans med övriga föreningar i regionen just nu från Gästrikemodellen som alla föreningar varit med och godkänt. Artikel 6 i Barnkonventionen stipulerar också att barn har rätt till utveckling – och där har alla föreningar tidigare enats om att den här modellen främjar just det.

De spelare som inte blir en del av Brynäs IF U16 Elit erbjuds i dag fortsatta möjligheter att spela ishockey inom övriga klubbar i Gästrikemodellen – för att kunna fortsätta utöva och utvecklas inom sporten så många av oss älskar och brinner för.

Vi är stolta över att vara en del av den hockeybredd vi har i vår region. Med det sagt är en hållbarhetsrapport ett viktigt verktyg i form av att hjälpa verksamheter att identifiera förbättringsområden. Under hösten har vi inlett ett arbete tillsammans med UNICEF, vår sociala partner, med att utreda hur vi kan anpassa oss ännu bättre till den från 1 januari 2020 när den blir en del av svensk lagstiftning.

Du är varmt välkommen att kontakta oss så kan vi fortsätta dialogen.

Med vänlig hälsning,

Brynäs IF