Insändare: Hur har det fått gå så här långt?

Han säger också "Gängkriminaliteten har vuxit fram under decennier. Den försvinner inte inte över en natt." Det blir många nätter som man har kunnat jobba mot gängkriminaliteten eftersom det har pågått under decennier. Under många decennier har det eskalerat och vad har man gjort under tiden för att stävja den grova kriminaliteten?

Löfven säger också "Vi ska se till att inte en krona går till de kriminella nätverken". Bra! På tiden. Om jag inte minns fel så trodde inte S att det fuskades med bidrag när Alliansen tog upp frågan för några år sedan?

Hur har det fått gå så här långt? Våra nordiska grannar har problem, men inte av samma dignitet som Sverige.

Monika