Insändare: Hur många ska dö av covid-19?

Jag minns när vi var i mitten av juli då hade vi nått knappt 5 500 avlidna i covid-19 och nu minskade drastiskt antal avlidna per dag. Fram till mitten av oktober hade vi nått 5 886 antal avlidna och under dessa tre månader låg antal avlidna per dag på mellan en-åtta personer. Då trodde jag i min enfald att vi kanske inte skulle nå nivån 6 000 avlidna.

Ack, vad man bedrog sig – vi passerade 10 000 avlidna den 1 januari. Varje dag sedan slutet av december har vi nåtts av siffror som vida har överstigit 100 avlidna per dag. Där kan man se att Gävleborg intar en inte särskilt hedrande femte plats över flest antal avlidna. Områdena Stockholm, Skåne, V. Götaland ligger av naturliga orsaker högst upp.

Så, vad gör vi för fel i Gävleborg som ger detta dåliga resultat? Det kan väl knappast bero på att just Gävleborgarna inte kan ta in informationen som ges? Kan det vara så att allt för många helt enkelt struntar i det hela?

Rogero