Insändare: Hyresgäster utan bil ska inte behöva betala för parkering på hyran

Gavlegårdarna ger svar direkt till "Oroliga hyresgäster"

Det stämmer att de årliga hyresförhandlingarna inte har givit den ökade intäkt som Gavlegårdarna behöver för att ta hand om och underhålla bolagets fastigheter på ett bra sätt. Något som vi varit tydliga med, såväl inför som under hela förhandlingsperioden. Efter att utfallet blev 1,66 procents hyreshöjning istället för 3,75 procent som Gavlegårdarna yrkat på, har vi behövt titta på andra möjliga förändringar som kan ge ökade intäkter eller minskade kostnader.

Parkeringarna i vårt bestånd är en av de åtgärder vi sett som rimliga att genomföra.

Vi har inlett vårt införande av avgift för boende- och besöksparkering, där vi under året lanserar de nya reglerna i stadsdel efter stadsdel. Att förändra innehållet i boendet, det vill säga att börja ta betalt för boende- och besöksparkering, har förhandlats med Hyresgästföreningen. Avgiften för boendeparkering i Södra Bomhus kommer att kosta 100 kronor för 30 dagar. Det som tillkommer är en engångskostnad på 50 kronor för själva p-tillståndet, som gäller i 24 månader.

När det gäller garage som ingår i hyran så har också den förändringen förhandlats med Hyresgästföreningen. När förändringen lanseras sänks hyran med det tillägg som finns för fordonsplatsen hos er, det vill säga 426 kronor per månad. De som vill kan sedan teckna ett separat hyresavtal för garaget, då till samma kostnad som gäller för övriga separata fordonsplatser. Hyran för kallgarage i Södra Bomhus kommer från och med den 1 januari 2022 att vara 475 kr/månad, vilket innebär att kostnadsökningen blir 49 kronor per månad om man väljer att behålla garaget.

För en familj som väljer att behålla sitt garage samt parkera en bil på boendeparkering innebär det en ökad kostnad på 149 kronor per månad. En familj som väljer att parkera en bil på boendeparkering i stället för i eget garage minskar i stället månadskostnaden med 326 kronor per månad. Den familj som inte har någon bil kan minska sin boendekostnad med 426 kronor per månad, något som vi också tycker är rättvist. Vi lever i ett samhälle där vi vant oss vid att det snart sagt överallt kostar pengar att ha bil. Men de hyresgäster som aktivt väljer bort bilen ska heller inte behöva betala för parkering på sin hyra. Att våra avgifter ligger under marknadsmässiga hyror för parkering på motsvarande områden i Gävle, är också värt att poängtera.

Roberth Krantz

Förhandlingsansvarig, Gavlegårdarna