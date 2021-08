Insändare: I dagsläget har vi säkerställt materialåtervinning

Signaturen ”Undrande” ställer med anledning av branden på Stena Recyclings balningsanläggning frågan hur det egentligen ligger till med plaståtervinningen.

Vi på FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, samlar in förpackningar över hela Sverige. Det material som vi samlar in via våra återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling grovsorteras och balas innan det går vidare i återvinningsprocessen för att kunna återvinnas i så stor utsträckning som möjligt.

En av de största utmaningarna med plasten i dag är att mer än hälften av alla plastförpackningar hamnar i vanliga hushållssoporna och aldrig får chansen att återvinnas. Här behöver vi alla hjälpas åt, konsumenter, producenter och återvinningsföretag. Utvecklingen går snabbt framåt inom hela återvinningskedjan, vilket är helt nödvändigt för att vi ska kunna nå Sveriges nya återvinningsmål.

FTI arbetar aktivt för att öka insamlingen och återvinningen av plastförpackningar genom bland annat informationskampanjer, märkning, föreläsningar och sociala medier. Vi arbetar också nära producenterna för att stötta och utbilda dem i att ta fram mer återvinningsbara förpackningar.

Efter branden på Stenas anläggning har vi arbetat intensivt för att hitta lösningar för mellanlagring av det material som samlas in i Gävleområdet. I dagsläget har vi säkerställt att allt material återigen kan gå till materialåtervinning i stället för att gå till förbränning.

Malin Larsson

Regionchef FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen