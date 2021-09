Insändare: I min värld dominerar evolutionen tillväxten

I min insändare GD 23/8, "Överflödigt dagvatten kan omhändertas av fler parker" hänvisar jag till radioprogrammet Klotet från 2014, där det framkom att endast en av tio kommuner har skyfallsplan. Tydligen ingår Gävle i det celebra sällskapet att ha sådan plan i dag. Kommunalrådet hänvisar till det miljöstrategiska programmet där målsättningen är att invånarna ska vara skyddade mot skyfall. 2014 var året då "parkstriden" var het i Gävle. I mitt försvar av Gävles grönområden 2012-2017 hänvisade jag ofta till den omfattande översvämningen i Malmö augusti 2014. Historia är viktig, men alltför sällan redovisad i aktuella sammanhang, och vid rätt tillfälle som i Gävletragedin. Vad lärde vi oss av de översvämmade parkerna i Malmö? 2014 och framledes var ledordet fortfarande förtätning något ivrigt påhejades av föreningen YIMBY (Yes in my backyard) och den trenden gällde i högsta grad för Gävle, där Söders grönområden offrades.

Kommunalrådet talar om en uppdämd skuld i äldre bostadsområden som ej är klimatanpassade, något som gäller även nybyggda områden såna som Hemsta, även om den uppdämda skulden där är av annan art. "Är det realistiskt att tro att vi kan ha ett system med en meter breda ledningar överallt?" frågar sig kommunalrådet. Nej, naturligtvis inte. Som motfråga undrar jag, är det realistiskt att ha en stad som växer så det knakar?

I min värld dominerar evolutionen tillväxten, och den tar väldigt lång tid på sig. Därför är jag helt överens med min vän Oscar Wilde i citatet, "Min erfarenhet är att så fort människor är gamla nog för att veta bättre, så vet de ingenting".

Ove Lennström