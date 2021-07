Insändare: Ingen kontroll vid inresa till Sverige

Svaret är att vid inresa till Sverige förekommer ingen som helst kontroll varken av covidbevis eller på annat sätt!

Däremot reser vi till EU-landet Finland, vilket vi gjorde 5/7 stoppas vi av gränsstyrkorna för uppvisande av bevis eller för att testas, i Torneå/ Haparanda var det en kilometer kö mot Finland, mot Sverige gick trafiken obehindrad.

In i Norge 9/7 som inte är ett EU-land utan fritt, samma kontroll, Covidbevis eller test. In i Sverige igen vid Fjällnäs, ingen kontroll. Mot Norge stoppade norsk militär all trafik för kontroll!

Resandeman