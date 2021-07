Insändare: Järnvägen hade aldrig placerats i städernas centrum

Ja den frågan kan man ställa sig. Om inte järnvägen funnits tidigare och vi skulle bygga en sådan i dag hade den aldrig placerats i städernas centrum. Den tar en väldigt stor plats, den låter illa, den är nästan omöjlig att dra om, och det är väldigt dyrt. Den stora fördelen är att den drivs med elektricitet, kan ta stor och tung last med sig på en gång, förbrukar lite el i förhållande till all last på grund mycket liten friktion mot underlaget, rälsen. Med andra ord mycket miljövänlig och effektiv, speciellt på långa sträckor.

Nu har staten tillsammans med Gävle kommun med Trafikverket som entreprenör bestämt sig för att anlägga ett dubbelspår med en ny Ostkustbana och ny dragning upp till norra kommungränsen mot Söderhamn. Eftersom Gävle kommun bestämt sig för en ny stadsdel med bostäder på Näringen måste rangerbangården bort. Således kommer gamla dragningen av Ostkustbanan upp till Bergby att bli överflödig och helt omöjlig att använda eftersom spåret över Näringen ska försvinna.

Om det nu blir ett stopp vid sjukhuset är väl bra. Då kan folk som kommer via Bergslagsbanan västerifrån och nya Ostkustbanan norrifrån kliva av där istället för att åka in till stan, och stadsborna i Gävle kan fortsättningsvis åka buss till sjukhuset. Sedan att Gävle kommun erbjuder sina invånare i Hamrångebygden en station i Hagsta är väl gentilt? Vad är det att bråka om! Vi kan väl kalla den Gävle Norra!

Nordpilen