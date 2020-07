Insändare: Kärnkraften är den mest strålande idén för framtiden

Klimatförändringarna är något som påverkar alla över hela jorden. Målet om max två graders uppvärmning till 2050 måste nås, annars kommer inte våra barn och barnbarn ha en realistisk chans att få städa upp de problem som tidigare generationer gjort. Elproduktionen världen över, även i Sverige kommer att ungefär tredubblas till 2050.

I dag producerar kärnkraften i Sverige cirka 40 procent av all el, bara Forsmarks tre reaktorer producerar lika mycket som all vindkraft och all kraftvärme från industrin producerar.

Kärnkraften är helt klimatneutral och släpper inte ut någon form av koldioxid. Sverige har i dag nästintill noll koldioxidutsläpp när det kommer till elproduktionen, bara det där oljekraftverket i Blekinge som nu öppnats för att Barsebäck och en reaktor i Ringhals lagts ner släpper ut koldioxid.

Alternativet till att lägga ner kärnkraften i Sverige är att importera tysk kolkraft eller rysk gas. Inget av alternativen är att tänka på, kärnkraften i Sverige ska vara kvar om vi ska nå temperaturmålet till 2050.

Vad behöver göras? Jo, satsa på kärnkraften generation fyra, öppna Barsebäck (det är återvinning om något) och återta Ringhals nedlagda reaktor.

Plastpåseskatt, bensinskatten och ineffektiva subventioneringar i all ära, men att behålla och utveckla kärnkraften är det bästa Sverige kan göra för miljön, någonsin.

Ty, detta är för våra barns framtid. Jag säger som Eddie Meduza sjöng 1980: "Atomkraft, den är jättebra för våran miljö".

Rasmus Brixemarker