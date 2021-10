Insändare: Klarar verkligen akuten sitt uppdrag?

Jag har fått cancer. Fick diagnosen i mitten av april och startade en tuff cellgiftsbehandling dagen efter. Onkologen har gett mig en mycket god inblick i hur behandlingen ska gå till och vilka biverkningar jag ska vara uppmärksam på. Känner mig trygg att vara patient på onkologen! En av biverkningarna är feber på >38 grader. Det kan tyda på en infektion och eventuellt blodförgiftning. Eftersom mitt immunförsvar är starkt nedsatt är det oerhört viktigt att ta detta på allvar.

Fredag kväll och tempen stiger till 38,9. Jag ska då på uppmaning av onkologen på jourtid vända mig till 1177 och därefter åka till akuten, vilket jag gör. Blir då snabbt hänvisad till ett rum på coviddelen. Ingen som helst information om vad som kommer att hända framöver. Efter en timme ringer jag på personalen och ber dem ta blodprover eftersom det är därför jag är där. En undersköterska tar då prover. Det tas också blodtryck, puls och syremättnaden mäts. Covidtest görs. Ber om att få Alvedon. Som kommer efter en timme efter påminnelse från mig.

Därefter händer ingenting förrän kl 03 när en underläkare kommer in till mig och berättar att jag troligen ska läggas in på infektion innan man uteslutit covid men hon måste först prata med sin bakjour. Inga nya kontroller av blodtryck, puls eller temp görs under natten. Kl 06 kommer en transportör och hämtar mig och skjutsar mig till infektion. När jag kommer dit tar de en temp som visar 40,1 grader! Detta är inte förenligt med god vård.

Enligt mig är detta inte ”att klara sitt uppdrag”. Nonsens av VC på akuten att uttala sig på det sättet. Då har han ingen koll på sin verksamhet! Jag förstår att det var mycket att göra och andra prioriteringar gjordes än att ta hand om mig. Men det hjälper inte mig. Varför prioriterades jag ner? Varför fick jag ingen information? Förstå min rädsla för att få en allvarlig infektion. Jag är ju på akuten för att det är viktigt att ta reda på det och följer rutinen från onkologen.

Jag har arbetat i sjukvården i hela mitt liv, men jag ska inte behöva ta ansvar för min egen vård utan behöver vara patient nu.

Skulle vara intressant att få veta hur uppdraget ser ut? Har nu varit på akuten en gång till med samma problem. Samma väntetid. Efter fem timmar åker jag hem utan att ha fått besked om proverna. Ringer till onkologen dagen därpå och blir väl bemött och omhändertagen.

Jag har varit på akuten för sista gången!!

IVA-och narkossköterska

Vårdenhetschef

Numera cancerpatient