Insändare: Klimatet har kommit och gått i miljoner år utan människan

Svar till Bo Jonsson: Det frågan principiellt gäller är huruvida Grönland var varmare på 900-talet än det är nu. Så var det ju.

Därför kan det vara intressant att referera till Fredrick Charpentier Ljungkvist som forskat om Grönland och vilken Bo Jonsson själv refererar till. Så här skriver han.

"Under den medeltida värmeperioden odlades vin på de brittiska öarna, och södra Grönland koloniserades. Det är två klassiska exempel på gynnsamma konsekvenser av perioden. Även om vinodling handlar mycket om kulturell kunskap och arbete, så går det väl att argumentera för att den brittiska vinodlingen möjliggjordes av det varmare klimatet. Ännu tydligare är det att värmeperioden främjade etableringen av nordisk bosättning på ogästvänliga öar i Nordatlanten, som Färöarna, Island och Grönland. På Island kunde man odla spannmål, men islänningarna fick sedermera, i och med lilla istiden, överge all spannmålsodling.

På Grönland är det knappast möjligt att alls bedriva någon form av jordbruk under kallare perioder. Det var precis under Värmeperiodens kulmen på 980-talet, som nybyggare från Island koloniserade de sydvästra fjordområdena på Grönland under ledning av Erik Röde. Kanske hade någon framgångsrik bosättning aldrig kunnat äga rum om värmen inte hade Kulminerat just då och om inte uppvärmningen också varit Särskilt stor just på Grönland. Nordborna introducerade boskapsskötsel och födde upp nötboskap och får. Ny forskning visar emellertid att de i början även kunde odla spannmål på sina grönländska gårdar. Men den tillfälliga värmen bedrog förmodligen nordborna: den arktiska ön skulle snart visa sitt rätta ansikte".

Vissa forskare påstår att spannmålsodling med mognad skörd var möjlig viss tid men allteftersom klimatet svalnade av omintetgjordes denna möjlighet. Faktum är emellertid att genom arkeologisk forskning har det visat sig att det materiella välståndet var högt. Inte minst syns detta på till exempel de kyrkor som nu är ruiner.

Vad jag vill ha sagt genom detta är att klimatet har kommit och gått under årmiljonerna människan förutan och så kommer det att bli fortsättningsvis också. Det finns otaliga vittnesbörd om detta från flera platser på vår jord.

Olle Ljungbeck, Gävle