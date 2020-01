Insändare: Kort sagt om bilbränderna i Sätra

Om polisen får tag på förövarna av bilbränderna ska det inte daltas som brukligt är i Sverige. Sätt dit dem hårt och skoningslöst. Och även deras föräldrar. Det är inte synd om dem, inte det minsta.

lassE

Varför släpper man en gripen som är misstänkt? Plocka in precis alla som har någon form av kriminell koppling i sitt register. Polisen vet vilka gängen är och ofta var de bor och/eller håller till. Bara fortsätt att plocka in dem hela tiden och håll kvar dem länge så buset upphör. Tids nog hittar ni alla förövare, men släpp för guds skull inte ut någon som ni gripit innan alla är infångade och förhörda riktigt ordentligt. Hämta även in föräldrarna om de gripna är minderåriga och förvara dessa inlåsta med barnen.

DDT

Är det ungdomar som eldar upp bilar? Vilka ungdomar är ute på nätterna och eldar upp bilar? Vet deras föräldrar om de är ute på nätterna eller snällt sover i sina sängar? Är det inte dags att föräldrar frågas ut? De ungdomar som är ute på nätterna sover väl på förmiddagarna? Ett hembesök till ungdomar på förmiddagar bör visa om så är fallet. Föräldrar måste på olika sätt tvingas att ta ansvar för sina ungdomar.

Moralen efterlyses

Om polisen cirkulerar och förhör alla ungdomar som uppehåller sig i Sätra natttetid så upphör bränderna.

Erik