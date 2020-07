Insändare: Kort sagt om bostäder, ursprungsbefolkning, vaccinering med mera

En fråga till Roberth Krantz, Gavlegårdarna: Vad menar du med att man ska ha "ekonomiska förutsättningar att betala sin hyra". Är det genom allmänna medel eller eget förvärv? Är det genom det allmänna så är det inte konstigt att det ser ut som det gör.

Också hyresgäst

Svar till Stiganders: Är du överhuvudtaget medveten om all den terror USA utsatt urbefolkningen för? Känner du till massakern vid Wounded Knee? Om detta må vi också berätta. Marlon Brando gjorde rätt. Han vägrade att motta en Oscar på grund av hur USA:s urbefolkning framställts i Hollywoods filmer. Han skickade dit apachekvinnan Littlefeather som läste upp en kommuniké. Underbart! Själv höll jag alltid på de så kallade indianerna i västernfilmerna. Jag fortsätter att hålla på dem i verkliga livet.

Larz Gustafsson, Gävle

Var till TBE-vaccination på Fjällbacken. Alla skulle gå in i bilen för att bli vaccinerad. Det var fint väder, skulle varit hur lätt som helst att ordna vaccination utanför bilen. Alla vet ju inte om hen bär smittan. Även vi i väntkön som tillhörde riskgruppen. Jag skulle inte ha velat gå in i bilen. Men man törs ju inte begära vaccination ute när hela kön lyssnar och kollar. Man gör som alla andra. Går snällt in i bilen och blir vaccinerad. Sen bävar man ett par veckor innan man vet om man blivit smittad.

Kund

Signaturen "Wtf" med flera reagerar över hur de tre bilbrännarna kunde undgå att dömas till fängelse. Jag undrar detsamma. Med de brottsrubriceringarna så borde såväl fängelse som utvisning bli följden. Det glöms tydligen bort i sammanhanget att fängelsestraffet även är tänkt att skydda andra medborgare. Det ägnas inte heller en tanke åt alla dem som drabbats och måhända fått obehagliga minnen för resten av sina liv och inte heller hur stora ekonomiska förluster offren drabbats av. Till exempel den ensamma mamman som fick sin bil uppeldad.

Seth

Svar till Berntpeter: Bränner man bilar eller slår sönder glasväggarna på busshållplatser har man inte längre någonting i Sverige att göra.

Larz Gustafsson, Gävle