Insändare. Kort sagt om brott, SVT och öppet på krogen

Svar till Jonas Karlberg: En nyligen framtagen rapport visar tyvärr på motsatsen. Personer med invandrarbakgrund står för 58 procent av alla brott. Docent Göran Adamsson har jämfört med BRÅ:s rapporter från 1996-2005. Adamsson skrev en debattartikel i Göteborgs-Posten om resultatet (https://www.gp.se/debatt/därför-är-det-viktigt-att-studera-härkomst-i-brottsstatistiken-1.21177620) och poängterar ”Om statistiska data underblåser högervindar är det inte statistikens fel. Det blir inte mindre sant bara för att vi inte tycker om det. Vi måste hålla fast vid fakta i samhällsanalysen oavsett om resultatet är oroväckande.”

Karl

Svar till Redhorse: Jag tittar också på "På spåret" ibland, men det motiverar inte att SVT och SR ska ha en budget på åtta miljarder. De har blivit så stora och dominerande att de kan bestämma vilken fråga som ska vara viktigast i samhällsdebatten och de kan sätta agendan inför en valrörelse. Det sägs att Moderaterna också vill banta SVT men de törs inte för de är rädda för att SVT ska gå till attack.

Bud

Varför allt detta ståhej om att ha öppet på krogen till 02, 03, 04 eller 05? Är det på något sätt roligare under de timmarna än under det övriga dygnet? Varför kan man inte påbörja sina festligheter på eftermiddagen i stället och kanske avsluta före midnatt? Då upptäcker man plötsligt att där finns en dagen efter. Är det på något sätt roligare att dricka öl vid 01.30 än vid 15:30? Jag blir precis lika påverkad om jag tar några öl strax efter lunch som om jag tar dem på sena kvällen. Fattar inte varför man ska festa in på småtimmarna.

DDT