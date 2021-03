Insändare: Kort sagt om Brynäs IF

Nu som gammal Brynäsare lyfter jag på hatten och tackar för mig, det har varit många långa sömnlösa nätter men också mycket glädje och roligt att åka till Gavlerinken. Har läst Brynäs forum som i dag inte alls är roligt att läsa. Allt har säckat ihop på grund av en inkompetent styrelse. Så än en gång, nu lyfter jag på hatten och tackar för mig. Jag får kanske det lite lugnare, stanna hemma med hunden och slipper långa resor. Ja nu räcker det.

För att spara pengar och kanske inte minst minska risken för spridning av corona så vore det lämpligt att Brynäs herrlag lämnar walk over fortsättningsvis. I alla fall om nuvarande tränarstab får fortsätta. Nu har i stort sätt hela säsongen passerat utan något positivt har hänt rent sportsligt. Det här slutar med ren katastrof för klubben! Gör något nu, ni som har möjligheten att påverka och förändra!

Efter att ha tittat på Brynäs matcher i SDHL, kan jag lugnt konstatera att här har vi ett lag med ambitioner. Nu ska Brynäs spela SM-final. Vad mer kan man begära? Möjligen att Brynäs herrar skulle avstå ett fyspass och sätta sig framför skärmen och kolla in ett lag med spelglädje, intelligens, spelidé och pondus. Här finns mycket att hämta. Grattis Brynäs. Även om ni inte vinner SM (vilket jag tror) har ni gjort en enastående prestation.

Läste en artikel i GD om att Brynäs skulle städa upp i sina led med Campese, Dackell och Sundlöv. Inte ett ord om Peter Andersson. Mycket märkligt. Icing och dumpningar är ju bara att ge bort pucken till motståndarna. Varför inte bygga upp spelet bakifrån? Det finns ju fyra andra spelare att passa till. Sundlöv, ta in alla spelare en och en och hör vad de tycker om spelet. Låna in tjejernas tränare innan det är för sent.

När man närmar sig Sätraåsen så luktar det tydligare än någonsin av Allsvenskan. Spelarna i årets Brynäsupplaga är för fina i kanten för att anstränga sig nog för att hålla sig kvar i SHL men paradoxalt nog garanterat för fina för att vara kvar nästa år och kriga upp oss i SHL igen. En intressant tanke är att flerårskontrakt fortsatte att gälla även vid degradering men med en förutbestämd lönesänkning. Det kanske skulle få fart på spelarna. Ersson är nog väldigt glad att slippa spela i Brynäs i höst. Berra var arg på riktigt efter matchen i Cmore, men minst hälften av hans lagkamrater bryr sig ännu inte.

