Insändare: Kort sagt om Brynäs, pandemin, snöröjning med mera

Det är ju det jag sagt hela tiden, in med hungriga juniorer. Ta Noel Gunler som exempel, det finns säkert fler. De vill uppåt på karriärstegen, medan många till åren komna, mätta och penningstinna bara vill spela av matchen och serien och skiter fullständigt i lagkänslan bara det rullar in några hundratusen per månad på kontot. Något av den gamla hederliga Brynäsandan finns absolut inte kvar. Ett g0tt råd till Brynäsledningen: Tänk till både en och två gånger innan ni drar på er någon avdankad mätt dyr före detta storspelare som vill varva ner efter avslutad karriär. Den kostnaden kan någon annan klubb ta.

Eoq

Pandemin bara fortsätter. Ingen massvaccinering i sikte. Patrik Berglund i Brynäs skadad. Och så droppen: Melkers i Falun bommar igen. Ingen kunde erbjuda en hästkorv så välsmakande som Melkers.

Lasse Ekstrand

Svar till Bodil Öberg: Hej Bodil. Du har fel när du hävdar att mängden skogsareal minskar i Sverige. Tillväxten i de svenska skogarna är större än avverkningen. Den genomsnittliga årstillväxten ligger på 120 miljoner skogskubikmeter. Att halten koldioxid ökar i atmosfären beror på att vi använder oss av fossila bränslen och inget annat.

Tony N

I GD 12/1 skriver sportreportern Amelia Mauritzon i reportaget om GIF:s träning bland annat: "Först och främst var det många glada miner och kramkalas när spelarna återsamlades". Kramkalas i coronatider ? Ja, du läste rätt, det handlar ju om sport, då finns det inga regler om hur man ska uppföra sig och ofta inte heller något sunt förnuft. Om ni, som borde vara vuxna män, måste kramas, gör det i enskildhet och inte inför öppen ridå! Skäms!

HT

Vaccinationen är en parodi. Befolkningen kommer inte att vara vaccinerad förrän 2023 i bästa fall med sina två doser med den takt man nu har. Lika bra att strunta i den fåniga vaccineringen, det hinner komma nya sjukdomar innan detta är klart. Lev som vanligt. Covid är bara ett stort medialt trams!

DDT

Håller med om alla på IVA ska vara bland de första att få vaccin. Alla på sjukhusen är inte i fronten. Dessutom tycker jag att poliser med yttre tjänst och personal på häkten också ska vaccineras i ett tidigt skede. Sedan kan inte 70+ med diabetes vänta så länge, de måste till ögon- och tandläkare ofta. Ingen med dessa problem ska behöva vänta längre.

Vaccin

Jag löser gärna korsord och olika tävlingar, särskilt nu när vi ska hålla oss lite för oss själva. Kul sysselsättning. Relativt ofta har jag tur att vinna lotter, men på dem vinner jag aldrig. Så har det varit i många, många år. Är det nåt system med det? Är det en ”slask” med nitlotter som blir korsordsvinster? Har någon vunnit på dessa? Nu slutar jag skicka in korsord.

Lösare

Vildsvinens ökande antal ställer till problem för fastighetsägare, gräsmattor vänds upp och ner, vildsvinen är närgångna. Då vänder man sig till jägarna och kommunen: Skjut fler vildsvin. Varför vänder man sig inte till länsstyrelsen där det finns massor av pengar? De delar ut pengar till vargstängsel, så varför inte till vildsvinsstängsel? De har också viltbevakare som behöver vidga sina vyer och inte endast se en djurart. Det är faktiskt rätt slående, när landsbygdsbefolkningen under ett antal år har påvisat att vargen har ökat i antal och att det påverkar deras vardag. Har någon tagit deras oro på allvar?

Totte

Nog är det skillnad på folk och folk. Donald Trump uppviglade sina anhängare till inbrott och skadegörelse i självaste Capitolium i Washington D.C., i samband med det dog också fem personer. Det som händer är att han blev avstängd på sitt Twitterkonto! Han bedyrade naturligtvis sin oskuld i vanlig ordning och allting kommer att rinna ut i sanden och glömmas bort. För han är ju i alla fall president. Hade det varit en vanlig person hade denne aldrig sett dagens ljus.

Valentin

Kommunen gör vad som förväntas genom avskjutning av kaniner nattetid för att minimera störningar. Samma sak med snöröjningen. Som ett brev på posten hör man genast av ett gäng ”gnällvlebor” – "Vi tål inte att se detta" "Huh, detta stör min sömn". Sluta för f-n att klaga när kommunen nu försöker utföra det många gnäller över att de inte gör. Eller flytta ut i skogen.

Bjorsa

Ett råd till Larz Gustafsson: Ta på dig öronproppar och hörselskydd och låt personalen på Forellplan komma till sin arbetsplats på plogad väg.

Tidigare boende på Norrbågen

Larz Gustafsson, det här är andra gången du ondgör dig över snöröjning, under senaste två åren. Det ger dig tydligen medicinska besvär. Jaha, men lös ditt problem med det på något sätt som passar dig. Snöröjningen kommer aldrig att upphöra för att du skriver insändare eller klagar, det vet du redan. Den finns bland annat för att människor ska kunna ta sig fram till skola, jobb, affär, etcetera. Att du bara ids tramsa om det.

Å. A.

Av det man läser kan man utgå från att personalen på Forellplan saknar basala hygienrutiner snarare än skyddsutrustning. Ni har visir, munskydd och förkläde? Vad mer behöver ni? Ni jobbar inte på IVA där det är helt andra förutsättningar.

Lilja

Påven Franciskus kritiserar nyliberalismen. Vi behöver en ny ekonomisk arkitektur där det inte är vinsten, utan det allmännas bästa som utgör drivkraften, anser han. Nu väntar vi bara på att Lööf, Sabuni och de andra partiledarna ska kalla till presskonferens och instämma i påvens tal.

Lasse G.