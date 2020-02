Insändare: Kort sagt om Brynäs, plastkassar med mera

Replik till Esse: Nej Esse jag håller inte helt med dig att inte fler än sju är skickade att spela i SHL med Brynäs. Jag tycker om spelande backar. Vi kan ta ett exempel: Henrik ”Kingen” Larsson fick inte mycket speltid i Brynäs utan vände hem till Karlskoga och gjorde succé. Han spelar nu i TPS Åbo och gör succé, toppar den interna poängligan. TPS har förlängt med honom och de säger att ”Kingen”är en spelskicklig back. Så ett gott råd till N Lundgren, gör samma resa som ”Kingen”. Jag är helt säker på att du lyckas.

Nu eller aldrig

Om jag köper en miljövänlig bärkasse så kan jag fylla den på två dagar med plast som mina matvaror är packade i. Borde man nu gå på denna industri som använder plast som packningsmaterial och kräva ändring?

Anja

Jag har en fundering om plastkassar i butiker. Om ni nu är så bekymrade över plastkassar så att ni höjer priset till cirka sju kronor, varför inte byta ut plastkassarna mot papperskassar då? I mina öron låter det som om ni är mer bekymrade över hur ni ka tjäna mer pengar på plastkassar.

Rf

Nu har MP med stöd av S, C och L beslutat att införa en punktskatt på plastpåsar för att få in pengar till statskassan och att rädda världens hav. Vad man inte säger tydligt att det tillkommer moms på dessa summor. För en vanlig plastkasse är punktskatten tre kronor plus moms. Det blir blir 3:75 kronor. För exempelvis fryspåsar och hundpåsar blir det 30 öre plus moms 7,5 öre. Detta innebär för en förpackning på 50 påsar en kostnadsökning på cirka 19 kronor. Jag har för mig att de flesta plastpåsar i Sverige är miljövänliga. Dessutom har jag svårt att tro att dessa hamnar i haven i Asien. Sedan kanske hundskiten blir kvar på backen tyvärr

Stiganders

Jobbar man inom livsmedelsindustrin och har skägg så måste man ha skydd, men inom café- och restaurangbranschen slipper man visst det fastän det hanteras livsmedel där också. Reglerna är väl annorlunda om man hanterar tillagade eller färdiga livsmedel men ändå, på med skäggskydd.

Uteätare

Jag undrar varför det är skadegörelse och inte mordbrand att elda bilar och husvagnar när det är mordbrand att elda bocken?

Undrande