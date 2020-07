Insändare: Kort sagt om bussar, skogplantering, löner med mera

Nu under pandemin så har X-trafik bestämt att vi enbart får gå in via bakdörrarna på bussarna. Detta gör det svårt för många. däribland mig själv, att köpa enkelbiljett eller på reskassa. Jag har varken Swish eller BankID så jag kan inte köpa i appen. Det kan vara kilometervis till närmsta ställe där man kan köpa en giltig biljett. Gör det möjligt att få köpa en biljett av kontrollanten.

Agnes

Svar till Nettan: Nu är jag extremt trött på tjatet om bärplockning och skogsplantering. Själv skulle jag hellre svälta än att sysselsätta mig med sådant. Det har ingenting med lönen att göra utan det handlar om att sysslorna i fråga är kolossalt tråkiga och själsdödande.

Larz Gustafsson, Gävle

Ja, jag ställer upp och skänker en slant till Brynäs IF så de kan värva Patrik Berglund och Simon Bertilsson. Hoppas alla som gillar Brynäs och vill se laget spela riktigt bra när säsongen börjar ställer upp. Många bäckar små.... Sedan kan vi njuta av många framgångsrika matcher hela säsongen. Det kan det väl vara värt.

Karljansa

Kommentar till DDT: Grattis till att du hade ett synnerligen välbetalt sommarjobb i början på 1980-talet. Själv jobbade jag som produktionschef i industrin under 80-talets tidiga år. Jag ansvarade för cirka 100 kollektivanställda medarbetare, 20 tjänstemän och en årlig budget på storleksordningen 110 miljoner kr (i dag cirka 360 miljoner). Min lön var 13 000 kr/mån (i dag motsvarande 42 000 kr), vilket låg strax över gränsen för att ersättning för övertidsarbete skulle utgå. Varför satte jag inte plant i stället?

Ingenjör’n