Insändare: Kort sagt om corona, a-kassa, reklam med mera

Om jag blir testad för covid-19 på förmiddagen så kan jag utsättas för smitta en eller flera gånger på eftermiddagen. Eller nästa dag. Provsvaret jag får är negativt – och jag tror att jag är frisk och inte smittbärare.

Tolkningsfråga!

Människor "flyr"(nästan i panik får jag känslan av i vissa fall) för att undvika smitta samt att slippa sitta isolerade, denna gång vill man snabbt till sitt hemland, men ändock är det en flykt från något. Hur har vi sedan mage att döma de människor som flyr från krig, övergrepp etcetera och vill komma till vårt fredliga land? Lite ödmjukhet vore på sin plats.

Daniel Resare

Nu sitter Jimmie Åkesson på läktaren och tuggar fradga medan statsmannen Löfven tänker på hela Sverige och alla svenska medborgare.

Stolt svensk

Håller med "Besviken hyregäst" och Opal- och Safirvägen. Nu måste Gavlegårdarna ta tag i detta! Varför ska vi betala för värme/varmvatten särskilt, när det ingår i andra radhus? Och underhållet är under all kritik! Vi betalar ännu för dessa altaner som håller på att ruttna ihop, samt att vi hyresgäster själva ska olja in trallen på altaner som vi betalar för varje månad.

Hyresgäst på Opalvägen

Svar till "Irriterad": Så du är irriterad. Igen. Och denna gång på rena fakta, som inte kan bortförklaras. Det är de kapitalistiska lågkonjunkturerna som skapar arbetslöshet. Det vet vilken ekonom som helst. Endast borgerliga element som hyser illusioner om kapitalistbarbariet har en annan uppfattning. De drömmer sig bort från sanningen och in i utopier. Lustigt också att de som skuldbelägger arbetssökande alltid är sådana som själva har arbete. Försök inte. Jag har läst på. Det gjorde jag redan på sjuttiotalet.

Larz Gustafsson, Gävle

Nu höjer LO rösten för att fler ska få a-kassa framöver när många blir arbetslösa. Samtidigt talar man tyst om vilka regler som är satta av dem själva (facket). De har inte velat skilja på fack och a-kassa som många vill. Dessutom har man bestämt att a-kassa fås först efter långt medlemskap(karenstid) i facket. De strikta reglerna för a-kassa är alltså satta av facket för att tvinga arbetstagare till långvarigt medlemskap och därmed stöd till partiet S. Att då prata om uppluckrade regler i nutid som man inte alls velat göra tidigare blir ju bara löjeväckande.

Per Jakobsson

I helgen har cirka hälften av reklamen från Svensk direktreklam delats ut i området vid Runebergsvägen. Kvar på gräsmattan står en övergiven plastsäck med reklamblad som flyger kors och tvärs i området. Förutom det står det fortfarande en kärra som slängts in i ett skogsparti. Det är inte acceptabelt. Nu har en privatperson plockat upp allt som virvlade runt från reklamsäcken. Ska vi privatpersoner städa? Det tycker jag inte!

Vän av ordning