Insändare: Kort sagt om corona, Brynäs med mera

Vilken överraskning! Regerings åtgärder, de äldre har fått betala. Rubriken ska naturligtvis ändras till Regeringars åtgärder, äldre har alltid fått betala. Genom dubbelbeskattning, inbesparingar inom vård och omsorg, inget avdrag liknande jobbskatteavdrag. Efter sen justering kom nytt jobbskatteavdrag. Så äldre kommer alltid få betala. Oavsett vilken regering som sitter vid rodret!

lassE

Hur tänker Gavlegårdarna? Nu under den här veckan så springer det runt sotare i Andersberg för att kontrollera ventilationen. Eftersom det sker med ett par års mellanrum så undrar jag vilket geni som kommit på att det ska göras under en pågående pandemi som dagligen skördar dödsoffer. Jag förstår att det är en viktig uppgift, men är det nödvändigt att göra det just nu?

Boende

Har ni ingen kontroll på någonting i Brynäs elitlag i ishockey? Varför testade man inte laget före värmningen mot Leksand. Nu värmde man med matchlaget och efter värmningen blev fler sjuka och kanske ännu fler smittade och mera matcher inställda. Vad håller ni på med? Hur många blev sjuka? Ni har ett helt juniorlag som är spelsugna. Andra lag i Elitserien flyttar upp juniorer när dom har sjuka eller skadade. Två av grabbarna är upptagna av Junior-VM men det finns väl några till som kan kliva in och göra ett bra jobb.

HP

Coronatramset! Stäng precis allting i sex månader. Det är bara dom "sittkissare" som inte gjort värnplikten som inte klarar sig och dom kan vi lika gärna vara utan. Då blir vi av med alla tramsgenerationer i samhället så vi kan starta om med någorlunda vuxen befolkning igen.

DDT