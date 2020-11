Insändare: Kort sagt om corona, sport, Telia med mera

Efter det att covid -19 klingat av och alla visir och munskydd kunnat hängas undan skulle det vara bra om all personal inom vården, tandvården, äldreboenden, hemtjänsten, assistenter och övriga personalgrupper som har nära kontakt med människor slutar ta i hand helt och hållet och för all framtid. Bara det kommer att hålla ner smittan för även andra sjukdomar. Munskydd och visir ska naturligtvis användas framöver om det är nödvändigt.

Hälsa med armbågen

Hur blir det med alla julskyltningar och julmarknader I Gästrikland? Vågar man gå på julskyltning/marknader med tanke på smittspridningen? Ska man hålla sig hemma?

SR

Nu när biblioteket inte får ha så många som vill låna böcker, varför inte ha ett kartotek ute på nätet så att folk kan fortsätta låna böcker via den? Man kryssar i boken man vill låna så får man hem den via posten med ett frankerat kuvert i så det är bara att lämna den på lådan när man har läst färdigt. Det är ju kul och avslappnade att läsa ibland.

Mathilda

Julen och pandemin: Nu verkar det på vissa journalister som om jorden går under om man inte får fira en tvåtusenårig saga med släkt och vänner i dessa tider. Lägg ner kära ni.

Ej hjärntvättad

Nu tillåter man golfspel inomhus på Vävaren. För att ta sig dit behöver man åka hiss. Hissen är 3X3 meter. Förutsätter att man åker ensam alternativt gå i trånga trappor. Men boulespelare inomhus förbjuds nu trots att där håller man avstånd och spritflaskor finns utplacerade. Är det olika på sporter?

Boulespelare

Jag spelar fotboll och tydligen får man inte det längre. Hur f-n kan man sätta stopp för sånt som inte ens är ett problem för corona? Vi är på en öppen yta utomhus 20 personer, unga och friska. Det ska vi inte längre få göra. Men skolan, den är fortfarande öppen. Då är det helt plötsligt hur lugnt som helst att sitta 30 personer i ett trångt klassrum. Det är nästan läskigt hur inkompetenta människorna är som tagit detta beslutet. Öppna upp för oss unga att kunna idrotta igen så att man får upp någon livslust, ni förstör det som är roligt med livet.

Theo Stenborg

Kan någon förklara logiken i att hockey förbundet ställer in nationella serierna för J18 och J20? Nu gör även region väst (Gästriklands hockeyförbund) det också. Samtidigt så spelas det hockey i SHL och allsvenskan samt att andra idrotter som exempelvis bandy, innebandy och basket fortgår. Sprids inte covid-19 hos dessa? Nu tappar många ungdomar chansen att ha aktiviteter medan andra ändå får fortsätta att träna och spela. Så varför hanteras det olika?

Undrande

Att våra favoritlag i olika sporter under dessa speciella tider underpresterar kan ju ha sina orsaker. Brynäs IF, IFK Göteborg, AIK, med flera som har många supportrar, är ju lag som alltid har stora krav på sig. Hos Brynäs IF, för att ta ett exempel, är det just nu av förklarliga skäl inga positiva saker som sker. Fast det är just då som vi supportrar, har anledning att stötta laget ännu mera. Visst kan man klaga, och helt klart finns det brister, fast det kommer att vända!

Tb

Jag har precis samma problem med återbetalning från Telia. Telia skickade ut en faktura på ett redan avslutat abonnemang. Om jag inte hade betalat skulle det gå till Kronofogden. Nu har det gått tre månader sedan jag betalade och ännu har jag inte sett några pengar, ej heller något svar på mina tre skriftliga frågor. Aldrig mer Telia!

Cb

Jag blir så ledsen när man läser om folk som söker hjälp mot sitt missbruk och bollas fram och tillbaka mellan kommun och landsting. Vakna nu politiker och socialtjänst. Lägg missbruksvården på landstingets bord och sluta skicka folk fram och tillbaka. Det får vara nog nu.

Nykter missbrukare

Kommentar till Larz Gustafsson: Du är väl inte direkt rätt person att kalla andra människors val hur de vill leva sina liv för trams. Jag tror ingen bryr sig om du äter kött eller inte. Du brukar ju svara andra med kommentaren "mig mästrar ingen" men själv är du duktig på att mästra andra.

Lars H

Till Älvkarleby kommun: När ska ni ta vildsvinsplågan på allvar? Nu är varenda tomt och vägren sönderbökade av svinen. Områden med tusenårig mossa är förstörda i naturvårdsområden. Rullsands camping har ständiga påhälsningar och att ingen har skadat sig i trafikolycka är bara en hårsmån bort. Långsand samfällighet har fått hjälp av välvilliga jägare som jagar på sin fritid men det räcker inte. Ett svar krävs av kommunens ansvariga!

Svinigt