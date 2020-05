Insändare: Kort sagt om coronapandemin

Jag funderar i dessa coronatider hur folk tänker, Jag bor i en liten by i Hälsingland. Här bor mest plus 70. Våra barn och. barnbarn vill inte åka hem just nu om de bor i Stockholm. Det hindrar inte äldre stockholmare att åka hit till sina stugor. Just här ligger stugan cirka 25-30 meter från stugan jag i första hand tänker på. Grannen har diabetes och väldigt svagt hjärta. Vi har ännu inget virus här och vill i inte ha hit någon utifrån.

Nu eller aldrig

Svar till Jenny Jansson: Är de hemlösa bara ett slagträ i debatten för att slå mot flyktingar, som är ännu mer hjälplösa? Flyktingarna situation är heller inte självförvållad. De flydde för att de tvingades till det. Inte för att kunna komma hit och parasitera på vår välfärd.

Larz Gustafsson, Gävle

Vad ligger bakom den djävulska viruspandemi som vi genomlider? Är det naturens eget sätt att tackla den överbefolkning som sker på jorden? Är det en armé av självmordssoldater som anfaller oss? När människan dör,så dör ju också viruset. Inga kända mediciner biter. Vårt enda hopp är att det ska gå att få fram ett vaccin, vilket inte är helt säkert.

Den som lever får se

Nu skäms jag verkligen, jag har läst företagsekonomi i flera år men det var längesen i och för sig, och då kanske det var andra regler. Jag reagerar när moderatledaren Ulf Kristersson säger att staten ska gå in och ”stötta upp” företagen ‭rejält med enorma summor för att de ska komma ur coronakrisen med så lite skada som möjligt. Alltså våra pengar. Jag har alltid fått lära mig att det är aktieägarna som ska skjuta till pengar när företaget som de äger ”går på knäna”. Det är alltså riskfritt att vara aktieägare. Har jag fel?

Eoq